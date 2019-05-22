2019/05/22 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس رفعت امرأة فرنسية لقى زوجها حتفه في حادث تحطم طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس في إثيوبيا دعوى قضائية في الولايات المتحدة على الشركة المصنعة للطائرة للمطالبة بتعويض قدره 276 مليون دولار على الأقل.وأسفر تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 في مارس عن مقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرملة تقاضي بوينغ بسبب وفاة زوجها بحادث تحطم الطائرة في اثيوبيا وكالة خطوة برس.

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