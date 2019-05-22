2019/05/22 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف ممثل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد مفتش وزارة الداخلية جمال الاسدي، الأربعاء، أن الأسبوع المقبل سيشهد الكشف عن جميع الجهات المتورطة بملف سيارات الميتسيبوشي، فيما افصح عن ابرز الملفات التي يتابعها المجلس.وقال الأسدي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “ملف المنافذ الحدودية واستحداث مفتشية عامة لها ايضا من اهم الملفات التي يولي مجلس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتش الداخلية: الأسبوع المقبل سيشهد الكشف عن جميع المتورطين بملف الميتسيبوشي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتش الداخلية: الأسبوع المقبل سيشهد الكشف عن جميع المتورطين بملف الميتسيبوشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).