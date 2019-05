ترامب يرشح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية

2019/05/22 | 10:44

(المستقلة) … أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة والمحامية وطيار الاختبار من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية.

وكتب ترامب أمس الثلاثاء على صفحته في موقع “تويتر” أنها “سوف تكون وزيرة ممتازة”.

I am pleased to announce my nomination of Barbara Barrett of Arizona, and former Chairman of the Aerospace Corporation, to be the next Secretary of the Air Force.



She will be an outstanding Secretary! #FlyFightWin

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2019

وشغلت باربرا المحامية السابقة وطيار الاختبار، البالغة من العمر 68 عاما، منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامي 2008 و2009، كما ترأست مركز “ايروسبايس كوربوريشن” لأبحاث الطيران حتى عام 2017.

وتعتبر مع زوجها كريغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل الأمريكية العملاقة، من المانحين الجمهوريين الرئيسيين.



وعام 1994 كانت أول امرأة ترشح نفسها لمنصب حاكم ولاية أريزونا، لكنها فشلت في الحصول على دعم الحزب الجمهوري.

وإذا تم تصديق الكونغرس على تعيينها، ستخلف باريت امرأة أخرى في منصب وزير سلاح الجو هي هيذر ويلسون.

وطرح اسم ويلسون لخلافة وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال في ديسمبر بسبب الخلافات حول سياسات ترامب بشأن سوريا وغيرها من القضايا.

لكن ويلسون استقالت في مارس بمجرد أن أصبح من الواضح أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سيبقى في هذا المنصب.

