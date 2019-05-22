القصة الكاملة لأزمة هواوي Huawei وجوجل.. من المنتصر؟

2019/05/22 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أثارت شركة هواوي Huawei استفزاز الحكومة الأمريكية برد فعلها الأخير، حيث أصدر مؤسس شركة هواوي “رن جنج” تصريحات، قال فيها إن أمريكا تحاول عرقلة شركة هواوي ولكنه أمر صعب.وذكرت تقارير اجراها مختصون، أن ” الإدارة الأمريكية لا تقدر شركة هواوي جيدًا، وألمح إلى أن مشكلات شركة هواوي مع الإدارة الأمريكية بسبب تفوق Huawei […]

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