كلمة كونتي تصدم يوفنتوس

2019/05/22 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، موقف أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي، من التعاقد مع يوفنتوس في الموسم المقبل.ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن كونتي يتجاهل اهتمام السيدة العجوز بشأن قيادة الفريق خلفًا للمدرب ماسيمليانو أليجري.وأشارت الصحيفة إلى أن كونتي ينوي الالتزام بالكلمة التي منحها لمسؤولي إنتر ميلان، وتجاهل أي إغراءات

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