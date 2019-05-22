نيكي يرتفع 0.48% في بداية التعامل بطوكيو

2019/05/22 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وزاد نيكي 0.48 في المئة مسجلا 21373.52 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 في المئة ليسجل 1557.01 نقطة.

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