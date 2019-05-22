الهند:مقتل سياسي و4 من أسرته في كمين

2019/05/22 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في الشرطة الهندية، إن 11 شخصا، من بينهم سياسي و4 من أفراد أسرته، قُتلوا في كمين نصبه انفصاليون قبليون في ولاية أروناتشال براديش شرقي البلاد.وأضاف المسؤول،امس الثلاثاء، أن مهاجمين أطلقوا رصاص أسلحتهم الآلية على 5 سيارات، تقل أحدها البرلماني تيرونغ أبوه، بالقرب من الحدود مع ميانمار.وأوضح المسؤول، انه “لم نتأكد بعد

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