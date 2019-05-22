لاعب النوارس يستغرب قرار استبعاده من الفريق

2019/05/22 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعرب مدافع الزوراء حسنين حكيم، الأربعاء، عن استغرابه واستيائه الشديد اثر استبعاده من كتيبة النوارس، مؤكداً بأنه يجهل الأسباب التي دفعت بحكيم شاكر الى ابعاده عن صفوف الفريق.وقال حسنين في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “لا اعلم لغاية الآن الأسباب الحقيقية وراء ابعادي عن الفريق”، مشيراً الى انه “فوجئ بهذا القرار عبر موقع التواصل […]

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