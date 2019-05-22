المنافذ توضح سبب عدم السيطرة على منع دخول وتهريب المخدرات

2019/05/22 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وضحت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، سبب عدم السيطرة على منع دخول وتهريب المخدرات الى البلاد.وقالت الهيأة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “رداً على تصريحات النائب عن محافظة واسط السيد محمود الملا طلال واتهامه هيأة المنافذ الحدودية مسؤليتها عن انتشار المخدرات في العراق مطالبا رئيس الهيأة بتقديم استقالته […]

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