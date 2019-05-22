إيران تعلق  تصدير السلع عبر

2019/05/22 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم_ متابعة

أعلنت مصلحة الكمارك الايرانية، الاربعاء (22 أيار 2019)، تعليق عمليات تصدير السلع عبر منفذ سومار الحدودي مع العراق حتى إشعار آخر.

وذكرت وسائل إيرانية، أن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية اصدر تعميمًا لجميع الكمارك التنفيذية، منع فيه إرسال أي سلع تصديرية إلى منفذ سومار الحدودي مع العراق.

واضاف أن ذلك جاء استجابة لخطاب رسمي وجهته منظمة كمارك محافظة كرمانشاه في 19 أيار الجاري.

بغداد اليوم _ متابعة

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع انكماش اقتصاد تركيا 2.6 بالمئة هذا العام، مقارنة مع تقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 بالمئة.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي حدوث تعافٍ معتدل، اعتبارا من

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، السبت (18 ايار 2019)، أن صادرات مصر إلى العراق بلغت 311 مليون دولار بنهاية العام 2018، وبنسبة تراجع 48.8% عن العام 2017.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الصادرات المصرية غير البترولي

بغداد اليوم- بغداد

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي عبد الحسين الهنين، السبت (18 أيار 2019)، إحراز تقدم بملف الكهرباء، وصل إلى تحقيق ارقام قياسية لم تحقق منذ عشرينيات القرن الماضي، فيما أشار الى حاجة البلاد للترشيد.

وقال اله

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