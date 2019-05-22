وفد ايزيدي يزور السفير السوري لدى بغداد

2019/05/22 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد زار مختار قرية كوجو الشهيدة نايف جاسو السفير السوري لدى العراق بمقر اقامته في العاصمة العراقية بغداد و ذلك لمناقشة بعض المواضيع المهمة و المتعلقة بالايزيديين.“جاسو” طالب السفير السوري بالعمل على ملف المختطفات الايزيديات في بلاده بعد القضاء على تنظيم داعش هناك و أيضاً في مخيمات النزوح التي تتمركز […]

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