الحكيم لوفد من الهيئة السياسية للتيار الصدري: على الحكومة توضيح ما تم انجازه من البرنامج الحكومي

2019/05/22 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم الحكومة بتوضيح ما تم انجازه من البرنامج الحكومي، داعيا الى الاسراع باستكمال الكابينة الوزارية.وشدد الحكيم خلال لقائه وفدا من الهيئة السياسية للتيار الصدري ،على” أهمية الاسراع باكمال الكابينة الحكومية واختيار الشخصيات الكفوءة والمهنية ، مطالبا الحكومة الموقرة توضيح ماتم تنفيذه من البرنامج الانتخابي وفقا للتوقيتات الزمنية التي […]

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