2019/05/22 | 10:57

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البرلمان يعقد اليوم جلسة إعتيادية لقراءة ومناقشة عدد من القوانين

من المقرر أن يعقد مجلس النواب في الساعة الواحدة من ظهر اليوم

الأربعاء جلسة إعتيادية لقراءة ومناقشة عدد من القوانين .

مراسل آفاق في البرلمان أوضح أن جدول أعمال جلسة اليوم سيتضمن

القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض والإستمرار في مناقشة

موضوع معالجة أزمة السكن وتقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق إتفاقية

تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على

الدخل ورأس المال بين العراق والإمارات بالإضافة إلى تقرير ومناقشة

مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين وتقرير

ومناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ .

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