2019/05/22 | 10:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موادَ مسمومة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالب برلمانية بالتدخل لإيقاف ادخال المخدرات إلى العراق ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالب برلمانية بالتدخل لإيقاف ادخال المخدرات إلى العراق ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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