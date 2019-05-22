جوجل تطلق نظارة واقع معزز جديدة

2019/05/22 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أطلقت شركة جوجل إصدارًا جديدًا من نظارة الواقع المعزز الموجهة لقطاع الأعمال “جلاس إنتربرايس إيديشن 2” وسوف تتوفر بسعر 999 دولارًا أمريكيًا، وستباع للمستهلكين مباشرة.ويأتي الإصدار الجديد مع معالج جديد، وكاميرا محسنة، ومنفذ USB-C للشحن بسرعة أكبر، إضافة إلى عدد من التحديثات الأخرى.ولا يختلف تصميم النظارة الجديدة عن التصميم الذي عُرفت به […]

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