مكتب رئيس الوزراء: ارتفاع الخزين المائي الى 54.91 مليار م3

2019/05/22 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الاربعاء ، ارتفاع الخزين المائي الى54.91 مليار م3، بحسب خلية مواجهة السيول.

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