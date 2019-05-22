2019/05/22 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال معهد رصد الزلازل في هولندا، اليوم الأربعاء، إن زلزالا بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختير، هز منطقة غرونينغن شمالي هولندا، التي تضم واحدا من أكبر حقول الغاز الطبيعي في أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال يضرب منطقة غنية بالغاز شمالي هولندا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال يضرب منطقة غنية بالغاز شمالي هولندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).