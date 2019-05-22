الموقف المائي لهذا اليوم: الخزين يستمر بالارتفاع

2019/05/22 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت خلية مواجهة السيول، اليوم الاربعاء، عن الموقف المائي اليومي لعدد من محافظات البلاد.وجاء على النحو الآتي: 1- محافظة نينوى: منسوب سد الموصل 323.77 م الايراد المائي 2150 م3/ثا الاطلاق 1750 م3/ثا.الخزين المائي 8.89 مليار م3 منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 214.60 م.2- محافظة صلاح الدين: منسوب نهر […]

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