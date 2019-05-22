التجارة: كميات الحنطة المسوقة ستصل إلى مليون ونصف طن بنهاية الاسبوع

2019/05/22 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير التجارة، محمد هاشم العاني، الأربعاء، عن تسويق 1372852 طنا من الحنطة المحلية في تسع محافظات لغاية يوم 21 أيار الحالي، مشيرا إلى أن الكميات المسوقة ستصل إلى مليون ونصف طن نهاية الاسبوع الحالي.وقال العاني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “حصيلة تسويق محصول الحنطة للفترة من (15 نيسان 2019)، لغاية […]

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