انشاء مقبرة موحدة لضحايا الابادة الايزيدية بين المؤيد و المعارض ؟

2019/05/22 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنگال خلف هجوم الدولة الاسلامية في العراق و الشام الاف الضحايا من المكون الايزيدي عند هجومه على مناطقهم و بما ان قضاء شنگال/سنجار كانت من اكثر الاماكن التي يتمركز بها الايزيديين ، كان ارض شنگال الاكثر تقبلا لاجساد الضحايا.كشف الايزيديين و الجهات الحكومية عن وجود أكثر من 76 مقبرة جماعية […]

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