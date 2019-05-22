وزير النفط يصل البرلمان بعد استدعا ئه من قبل النفط والطاقة النيابية

2019/05/22 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسلنا، انه" وصول وزير النفط ثامر الغضبان، الى البرلمان لحضور جلسة استضافته في لجنة النفط والطاقة البرلمانية.واضاف أن جدول اعمال الاستضافة ، سيناقش موضوع التفاهمات الدولية الاخيرة التي قامت بها وزارة النفط، فضلا عن موضوع الخطة الوقودية المعدة من قبل وزارة النفط لتجهيز وزارة الكهرباء بالوقود الخاص بمحطات أنتاج الطاقة الكهربائية من ناحية الاليات والكمية لهذا العام 2019.واشار الى ان" جدول الاستضافة سيتضمن ايضا مناقشة اسئلة السادة الاعضاء التي ستطرح خلال الاستضافة، وامور اخرى.انتهى..م.ر

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