هيئة النزاهة: احباط محاولة استيلاء على عقار بقيمة مليارين ونصف مليار في كركوك

2019/05/22 | 11:39

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اعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن تمكنها من إحباط محاولة استيلاء على عقار قيمته مليارين وخمسمئة مليون دينار، تعود ملكيته لوزارة المالية في محافظة كركوك.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة في بيان لها، اليوم 22 ايار 2019 ، انها تمكنت من ضبط متهمين أقدموا على تشييد دور سكنية على جزء من عقار تعود ملكيته إلى وزارة المالية، موضحا أن مساحة العقار الذي تم التجاوز عليه يبلغ (88) دونما، وتقدر قيمته بحوالي بملياري دينار ونصف المليار.

وتابع، ان الدائرة نظمت محضر ضبط أصولي بالواقعة، وتم عرضه صحبة الشهود على قاضي محكمة تحقيق المحافظة، الذي قَرر إصدار أمر قبض وتحر بحق المتهم الذي يدعي امتلاك العقار، استنادا إلى أحكام القرار 154 لسنة 2011.

وكانت الهيئة قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري عن ضبط خمسة متهمين متلبسين باستغلال أراض تعود ملكيتها إلى الدولة في محافظتي كركوك والمثنى.

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