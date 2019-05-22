السفير الإيراني السابق ببغداد يعلق على هجوم الخضراء وانسحاب اكسون موبيل

2019/05/22 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد السفير الإيراني السابق في العراق حسن دانايي فر، الأربعاء، أن الامريكيين ليس لديهم برنامج في العراق ويظهرون سلوكيات انفعالية.وقال دانايي فر في مقابلة مع وكالة “إرنا” الإيرانية اطلعت عليها /المعلومة/، عن تطورات العراق في أعقاب الهجوم الصاروخي في المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد ، ومغادرة موظفي الشركة الأمريكية أكسون […]

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