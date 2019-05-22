فورين بوليسي تكشف عن “استياء” العراقيين من التواجد الامريكي

2019/05/22 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لمجلة فورين بوليسي الامريكية، الاربعاء، عن استياء العراقيين من تواجد القوات الأميركية في بلادهم رغم دحر تنظيم “ داعش” الإجرامي، فيما اشار إلى أن افلات الجنود الامريكان من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبوها في العراق وغيره من البلدان ماتزال تثير ضغينة في نفوس اقرب حلفائها المقربين.وذكر التقرير الذي […]

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