تحسبا لاي طارئ.. البرلمان يدعو لزيادة الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية

2019/05/22 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الأربعاء، أن الاوضاع في المنطقة تسير بوما بعد اخر للتازم اكثر في ظل تصاعد التصريحات والمواقف المتبادلة، داعيا إلى زيادة الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية والمشتقات النفطية.وقال في بيان صحفي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ العراق يعيش وسط هذا التازم ويسعى من خلال […]

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