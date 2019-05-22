خبير : العراق لايملك غير منفذين لتصدير نفطه اذا اندلعت الحرب

2019/05/22 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، ان العراق في حال نشوب الحرب بين اميركا وايران ، لايمتلك غير منفذين لتصدير النفط عبرهما، لافتاً الى ان اكثر من 90 % من الصادرات النفطية تتم عبر الخليج.

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