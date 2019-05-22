فريق اممي يفتح 12 مقبرة جماعية لضحايا ايزيديين

2019/05/22 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن فريق اممي يحقق في المجازر التي تعرضت لها الاقلية الايزيدية في العراق ، انه فتح 12 مقبرة جماعية، ويعمل على جمع شهادات يمكن ان تستخدم امام محاكم عراقية او دولية.

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