عبد المهدي يعتزم القيام بمحادثات لتخفيف التوتر بين اميركا وايران

2019/05/22 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عن عزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، القيام بمباحثات من شأنها ان تنهي النزاع وتوقف التوتر الحاصل بين اميركا وايران.

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