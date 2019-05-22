الخزعلي يطالب الحكومة بمحاسبة الجهات التي تريد حل الحشد الشعبي

2019/05/22 | 11:44

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العهد نيوز - بغداد

أكد عضو مجلس النواب فالح الخزعلي إن، هيئة الحشد الشعبي هي هيئة مشكلة وفقا للقوانين النافذة وصوت عليها مجلس النواب وتسليحها وتدريبها

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