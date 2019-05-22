بيان إطلاق مشروع ثقافي شامل لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف

2019/05/22 | 11:44

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برعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار اجتمع عدد من ممثلي النقابات والمؤسسات الثقافية والشخصيات الأدبية ضمن لجنة استشارية خاصة لبحث أطلاق مبادرة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف

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