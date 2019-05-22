2019/05/22 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / التجارة تعلن عن تسويق أكثر من مليون طن من الحنطة المحلية في تسع محافظات

22/05/2019 11:40:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، الأربعاء، عن تسويق أكثر من مليون طن من الحنطة المحلية في تسع محافظات لغاية يوم أمس الثلاثاء.

وذكر بيان لـ العاني تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إن "حصيلة تسويق محصول الحنطة للفترة من 1 نيسان الماضي، لغاية أمس 21 أيار، بلغت مليوناً و372 ألفاً و852 طنا".

وأضاف، أن "تلك الحصيلة كانت بواقع 1269198 طنا من الحنطة الناعمة الدرجة الاولى"، مبينا أن "مجموع تسويق الحنطة الدرجة الثانية بلغ 100156 طنا من الحنطة الناعمة الدرجة الثانية، اما الدرجة الثالثة فقد بلغت الكميات المسوقة لهذا النوع 3498 طنا".

وأشار وزير التجارة، إلى أن "محافظة واسط تصدرت المحافظات من حيث كميات الحنطة المسوقة".

وبين، أن "المحافظات التي بدأت الحملة التسويقية هي بغداد/ الرصافة وذي قار والبصرة وميسان وواسط والسماوة والنجف والديوانية والحلة وكربلاء وبابل".

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