ممثل الحوثيين في العراق: أميركا ستهزم مرة اخرى أمام إرادة إيران

2019/05/22 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد ممثل حركة انصار الله اليمنية “الحوثيين” في العراق، محمد احمد القبلي، الأربعاء، أن امريكا ستهزم مرة اخرى امام ارادة وايمان حكومة وشعب ايران.وقال القبلي في تصريح اوردته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ايران تشكل جبهة الحق وامريكا تشكل جبهة الباطل، والنصر بالنتيجة سيكون حتما لصالح جبهة الحق، وعلي […]

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