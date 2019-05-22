2019/05/22 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم دائرة الحشد الشعبي في مؤسسة الشهداء، الاربعاء، توزيع المنحة العقارية للأسر التي تسلمت قطع الأراضي من ذوي الشهداء.وقال مدير عام الدائرة علي عبد الرحمن المبرقع في مقابلة نقلها موقع المؤسسة في معرض اجابته على المنحة العقارية لعوائل ذوي شهداء الحشد الشعبي اجاب “نعم سيتم توزيع المنحة العقارية مع بركة شهر رمضان المبارك للأسر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة الشهداء تعتزم توزيع المنحة العقارية للأسر التي تسلمت قطع الأراضي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء تعتزم توزيع المنحة العقارية للأسر التي تسلمت قطع الأراضي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء تعتزم توزيع المنحة العقارية للأسر التي تسلمت قطع الأراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).