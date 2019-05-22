سفيرة فنلندا تزور موقع مجزرة سبايكر في تكريت

2019/05/22 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

رافق وفد من دائرة حماية وشؤون المقابر الجماعية التابع إلى مؤسسة الشهداء سفيرة فنلندا لدى العراق وبحضور نائب وممثل الادعاء العام، بالتوجه إلى محافظة صلاح الدين / مدينة تكريت - مواقع القصور الرئاسية، وذلك للاطلاع على حجم الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الإرهابية بحق طلاب قاعدة سبايكر الجوية.

وذكر بيان للمؤسسة حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، انه قدم بيانا وكشف للوفد الزائر بجميع مواقع القبور الجماعية داخل القصور الرئاسية وبيان أعداد الرفات المستخرجة والأخرى التي تم التعرف على هوياتهم وتسليمهم إلى ذويهم .

كما أعربت سفيرة فنلندا عن اسفها لهذا الحادث الأليم واستعداد بلدها في مساعدة العراق وذوي الضحايا خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات التحقيقية بحق الجناة .

KKK

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