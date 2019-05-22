لحظة إنقاذ طفل علق داخل غسالة ملابس – فيديو

2019/05/22 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ صبي صغير علق داخل غسالة الملابس.

أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مدينة ليني في مقاطعة شاندونج بشرق الصين، محاولات رجال الإطفاء من إنقاذ الصبي الذي علق داخل الغسالة، حيث سمح الرجال للصبي الخائف من تحرير ذراعه في البداية، حتى أطلقوا سراحه بعد ذلك.

ووفقا لموقع لايف ليك، صعد الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات، إلى الغسالة من أجل اللعب فوقها، لكنه سرعان ما وجد نفسه عالقًا في الداخل، حيث طلبت عائلته المساعدة من رجال الإطفاء لإنقاذ صغيرهم.

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