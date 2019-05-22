الحشد الشعبي يؤكد وضعنا خططا لتأمين الأراضي الزراعية ومواجهة الكوارث الطبيعية في قواطعنا

2019/05/22 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، وضع خطط استراتيجية لتأمين الأراضي الزراعية من الكوارث الطبيعية في قواطع المسؤولية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان ” ألوية الحشد الشعبي وضعت خططا استراتيجية محكمة لتأمين الأراضي الزراعية بواسطة كاميرات المراقبة وتكثيف طلعات الطيران المسير وتسير دوريات على 24 ساعة لمواجهة الكوارث الطبيعية و أي عمل

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