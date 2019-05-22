رئيس الجمهورية يزور الامامين الكاظمين عليهما السلام

2019/05/22 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس الجمهورية برهم صالح بزيارة مرقد الامامين الكاظمين عليهما السلام .وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان: ان رئيس الجمهورية برهم صالح تشرف بزيارة مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام).

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