البرازيل:مسلح يقتل خطيبته السابقة و3 آخرين

2019/05/22 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة “Correio Brazilense” بمقتل 3 أشخاص، جراء هجوم شنه رجل مسلح على كنيسة في مقاطعة باراكاتو في البرازيل.وأضافت الصحيفة أن المهاجم قتل قبل توجهه إلى الكنيسة خطيبته السابقة في منزلها.ونقلت عن ممثل في الشرطة المحلية أن قوات الأمن كانت تقوم بدورية بالمنطقة التي تقع فيها الكنيسة، لذلك تمكنت من الوصول إلى مكان

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