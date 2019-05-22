الرئاسة الايرانية تعلق على وساطتي العراق وقطر لانهاء النزاع مع واشنطن

2019/05/22 | 11:55

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بغداد اليوم - متابعة

علقت الرئاسة الايرانية ، الاربعاء 22 ايار 2019، على وساطتي العراق وقطر لانهاء النزاع مع واشنطن.

يتبع ............

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الأربعاء، 22 أيار، 2019، إجراء عملية جراحية معقدة، تعد الاولى من نوعها في المحافظة.

وقال الناطق باسم الدائرة فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم) إن، "فريقاً طبياً في مستشفى بعقوبة التعليمي، أجرى ع

بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب سلام الشمري ، الاربعاء 22 ايار 2019، الى تنفيذ خطة طوارئ غذائية ونفطية بالعراق تحسباً لتداعيات الصراع الايراني - الاميركي.

وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، في بيان، ان "الاوضاع في

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت شركة نفط البصرة، الأربعاء، 22 أيار، 2019، عزمها رفع الانتاج الى 50 الف برميل يومياً رغم انسحاب شركة اكسون موبيل من حقل القرنة 1.

وذكر إعلام الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه، "بعد انسحاب شركة إكسون موبل من حقل

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