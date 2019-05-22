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شاهد بالفيديو.. بغداد - بدء الاستعدادات لاجراء التعداد السكاني في تشرين الاول من العام المقبل


شاهد بالفيديو.. بغداد - بدء الاستعدادات لاجراء التعداد السكاني في تشرين الاول من العام المقبل
2019/05/22 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: dOzVxKLnUIs

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