وزارة تتلقى “ساعة رولكس فاخرة” من هيئة النزاهة

2019/05/22 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قرر رئيس هيئة النزاهة صلاح نوري اهداء وزارة الثقافة هدية كان قد تلقاها من احد المسؤولين العرب.وقالت الهيئة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “رئيس الهيئة أطلع مجلس الوزراء على تفاصيل الهدية التي تلقَّاها من رئيس ديوان المحاسبة القطريِّ”، مُبيِّناً، في مُذكِّرةٍ مُعنونةٍ إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد […]

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