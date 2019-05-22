2019/05/22 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن مقدم البرامج الكوميدي “جيمس كوردن” يوَّد تمثيل ما تعنيه الصداقة بحذافيرها خلال تواجده برفقة النجم العالمي “ويل سميث” في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم أمس الإثنين.أعاق “جيمس كوردن” و”ويل سميث” الحركة المرورية للحظات؛ لمنح السائقين عرضًا ممتعًا غنائيًا برفقة مجموعة كاملة من الممثلين والراقصين، حيث ارتدى “ويل” زي الجني الأزرق من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ويل سميث وجيمس كوردن يعيقان المرور بعرض غنائي من فيلم Aladdin وكالة صدى الاعلام للانباء.

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