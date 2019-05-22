لوحة مفاتيح جديد لأجهزة كروم من Brydge

2019/05/22 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة Brydge إطلاق لوحة مفاتيح جديدة ولوحة تتبع للأجهزة المزودة بنظام تشغيل جوجل “كروم أو إس”.وذكرت الشركة الأمريكية أن “لوحة المفاتيح الجديدة تختلف عن الموديلات التقليدية من خلال بعض الأزرار؛ فبدلا من زر ويندوز تشتمل لوحة المفاتيح الجديدة على زر المساعد الصوتي جوجل Assistant، وتأتي أزرار الوظائف بنفس التصميم الخاص بها في […]

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