2019/05/22 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برهن نجم الكرة البرازيلي “نيمار” أنه قادر على الموافقة بين عمله ومهنته الناجحة وحياته الشخصية الصاخبة، فالقليل من المرح لا ضرر منه.أثار نجم فريق “باريس سانت جيرمان” حماسة متابعيه حينما نشر صورة تجمعه بالمغنية العالمية “ريهانا” عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام” مُرفقًا إياها بتعليق، جاء فيه: “ملكة وامرأة خارقة”.في الصورة، يرتدي “نيمار”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيمار ينشر صورة تجمعه بريهانا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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