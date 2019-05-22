منتخب العراق لكرة الطائرة يجري اولى وحداته التدريب تحضيرا لتصفيات اسيا

2019/05/22 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى منتخب العراق، تحت ٢٣ سنة بالكرة الطائرة أولى وحداته التدريبية في قاعة الشعب للألعاب الرياضية تحضيرآ للمشاركة في تصفيات آسيا المقامة في البحرين.

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