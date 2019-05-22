الصين تتهم أميركا بإفشال اتفاقات انهاء النزاع التجاري بين البلدين

2019/05/22 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اتهم السفير الصيني لدى أميركا، واشنطن بتغيير موقفها مراراً وإفشال كل الاتفاقات التي من شأنها إنهاء النزاع التجاري بين البلدين.وندد السفير سوي تيانكاي في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، بـ “الدوافع السياسية” لقرار البيت الأبيض منع نقل أو بيع التكنولوجيا الأمريكية لعملاق الاتصالات الصيني “هواوي”، مؤكداً: “نشعر بقلق بالغ من

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