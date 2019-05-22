أمل جديد أدوية تقضي على السرطان نهائيا

2019/05/22 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء بريطانيون أنه بات بالإمكان الشفاء من مرض السرطان القاتل في غضون السنوات العشر القادمة، وذلك بفضل أدوية جديدة يجري تطويرها.ونقلت صحيفة “الصن” البريطانية عن البروفيسور بول وركمن من معهد أبحاث السرطان في لندن قوله: “سيكون بمقدورنا تحويل السرطان من مرض قاتل لآخر يمكن التعايش معه لفترة طويلة مثل الربووفيروس نقص المناعة المكتسبة”.وأشار العلماء في المركز إلى

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