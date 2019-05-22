2019/05/22 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت الفنانة كندة علوش التبرع بثمنه لجهات خيرية.ونشرت كندة صورة لها بفستان الزفاف وعلقت: (يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية وخصوصي فستان العرس بس إذا كان في ناس رح تستفيد من تمنه فحيصير لهالذكرى معنى أقيم..فستان زفافي معروض حالياً للبيع، لأي حدا مهتم بأنه يشتريه..وراح اتبرع بسعره لأكتر من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع و تكشف عن السبب ! وكالة صدى الاعلام للانباء.

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