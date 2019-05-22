الرياضة النيابية تتبنى شمول الصحفيين الرياضيين برواتب الرواد الابطال

2019/05/22 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الأربعاء، عن تبنيها شمول الصحافيين الرياضيين ممن شاركوا بتغطية البطولات الرياضة بقانون رواتب الرواد الابطال.وقال رئيس اللجنة النائب عباس عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب تبنت موضوع شمول الصحفيين الرياضيين بقانون رواتب الرواد الابطال”.واضاف ان “الصحفيين الذين سيشملون بالقانون هم من رافقوا […]

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