الدفاع المدني تطلب من الفلاحين الى مساعدتها للقضاء على افة الحريق

2019/05/22 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمديرية حصل عليه موقع "الغدير" انه" تدعو مديرية دفاع مدني محافظة نينوى الفلاحين والمزارعين إلى اتخاذ إجراءات السلامة وتفعيل نظام الحراسات وحماية محاصيلهم أثناء موسم الحصاد من عبث العابثين والحرائق المتعمدة والعرضية التي تحدث أثناء فترة الحصاد".فيما طالب المديرية بحسب الفلاحيين والمزارعين بـ"تنسيق العمل مع الجهات الأمنية ومفارز الدفاع المدني المنتشرة في عموم المحافظة والتي وجدت لدرء الحوادث وتقديم العون بالتعاون معكم"، داعيةً إياهم إلى "التواجد والمرابطة في مزارعهم لحين الانتهاء من موسم الحصاد".انتهى..م.ر

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